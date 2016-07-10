Париж, 11 июля, 2016, 01:22 — ИА Регнум. В предместье Парижа Сен-Дени на главном стадионе Франции Стад-де-Франс прошёл финальный матч Евро-2016. Португалия играла с хозяевами турнира Францией.

uefa.com Сборная Португалии — чемпион Европы по футболу

Сборная Португалии великолепно подготовилась к решающему матчу. Весь первый тайм французы играли так, как будто они были опутаны невидимыми сетями, созданными португальским тренером Фернанду Сантушем и его подопечными. Злую шутку сыграла судьба с Криштиану Роналду. Весь чемпионат он, выполняя установки тренера, добросовестно и профессионально работал на свою команду. И вот, в финальном матче, где он должен был сказать своё веское слово, на 25-й он минуте покинул поле из-за травмы. Французы в первом тайме играли лучше. Португальский вратарь Руй Патрисиу несколько раз выручал свою команду. До перерыва голов забито не было.

Второй тайм прошёл более напряжённо. Португальцы так и не смогли создать по настоящему опасных моментов, а Руй Патрисиу продолжал успешно защищать португальские ворота. Ближе к концу матча тренеры освежили состав, не перестраивая игру своих команд, хотя замены были существенными. Португальцы заменили своё молодое дарование Ренату Санчеша на долговязого Эдера, а у французов Оливье Жиру уступил место Андре-Пьеру Жиньяку.

Именно Жиньяк на последней добавленной минуте обыграл португальских защитников и с близкого расстояния нанёс удар, который должен был решить исход матча. Однако мяч отскочил от штанги и пролетел вдоль ворот. В основное время матча голов забито не было, и судья назначил дополнительные два тайма по 15 минут.

В дополнительное время французы продолжали играть с преимуществом, но внести в игру что-то новое так и не смогли. Первый дополнительный тайм прошёл безрезультатно, а во втором, на 109-й минуте, случился решающий момент. Эдер, вышедший на замену, который весьма успешно боролся за верховые мячи, неожиданно получил мяч низом метрах в 25-ти прямо напротив ворот, обыграл защитника и неожиданно пробил в нижний угол. Вратарь сборной Франции Юго Ллорис единственный раз не спас свою команду. Несколько минут французы ещё пытались отыграться, а потом из них как будто выпустили воздух. Португальцы бились не просто за победу, а за первую в истории победу, первую в истории победу в официальных матчах над французами и первую победу на Евро, что гораздо более значимо. Португалия победила, и в следующем году приедет в Россию представлять Европу на Кубке конфедераций 2017.

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Франция стала чемпионом Европы на домашнем чемпионате Европы в 1984 году. Тогда французы победили португальцев в полуфинале, проигрывая в дополнительное время, но сумев забить два мяча в последние пять минут. Теперь Португалия с ними поквиталась.

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