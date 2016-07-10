Берлин, 10 июля, 2016, 22:23 — ИА Регнум. Процедура выхода Великобритании из состава Европейского союза (ЕС) будет запущена после назначения нового премьер-министра страны и ухода с этого поста Дэвида Кэмерона. Об этом, как передает Reuters, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

bundeskanzlerin.de Ангела Меркель и Дэвид Кэмерон на саммите ЕС в Брюсселе, 19 февраля 2016 года

«Решение (выход Британии из ЕС) было принято, — говорит Меркель. — Следующий шаг Великобритания сделает только тогда, когда у нее будет новый премьер-министр».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 23 июня в Великобритании состоялся референдум, который показал, что большая часть граждан страны выступают за выход Лондона из состава ЕС.

Brexit поддержали 51,9% британцев, 48,1% высказались против.

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