Каракас, 10 июля, 2016, 22:11 — ИА Регнум. Муниципальный институт молодежи Каракаса (IMJC) организовал серию бесплатных курсов развития для молодых венесуэльцев. Курсы рассчитаны на молодежь, которая закончила среднюю школу, но не имеет возможностей для продолжения обучения в частных заведениях. На данный момент почти полторы тысячи юношей и девушек изъявили желание посещать эти занятия, сообщает La Radio del Sur.

Средство макияжа

Занятия начнутся с 1 августа и будут включать 16 теоретических и практических курсов самой разной направленности. Среди них: искусство макияжа, актерское мастерство, криминология, фотография, ораторское искусство и ряд других направлений, заявил директор муниципального института молодежи Каракаса Анхело Ривас, комментирует AVN.

Проект запущен в период отпусков и каникул, и является одним из методов отвлечения молодежи столицы от участия в «деструктивной и асоциальной деятельности». Отметим, что молодежь является одной из движущих сил оппозиционного движения и активной участницей акций протеста.