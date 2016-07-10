Уфа, 10 июля, 2016, 22:01 — ИА Регнум.



ИА REGNUM СМИ Башкирии

ИА REGNUM публикует обзор прессы Башкирии за неделю с 4 по 10 июля.

За пирамиду ответил

4 июля ИА «Стерлеград» сообщило, что 27-летний житель Салавата осужден к лишению свободы за организацию финансовой пирамиды. В мае 2014 года он похитил у 67 граждан более 11,5 млн рублей. Для этого мошенник учредил компанию общество с отграниченной ответственности «РусИнвестКредит» и арендовал офисы в центре городов Стерлитамак, Салават и Ишимбай. Клиентам предлагалось сделать вклады с гарантией получения прибыли до 20% в месяц. Отмечается, что некоторым вкладчикам выплачивались проценты за счет поступления средств от новых клиентов, часть денег направлялась на аренду офисов и выплату зарплаты сотрудника, оставшаяся сумма была похищена. В январе 2015 года преступник скрылся с похищенными деньгами. Салаватский городской суд приговорил обвиняемого к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Неудобная «минималка»

Газета «Республика Башкортостан» в этот день сообщила, что в республике минимальная заработная плата для работников бюджетного сектора с 1 июля возросла до 7,5 тыс. рублей, ранее «минималка» у бюджетников республики составляла 6 тыс. рублей. Соглашение об ее повышении было подписано в конце апреля. Документ предусматривал также рост «минималки» у работников внебюджетного сектора экономики. С 1 мая она повысилась до 8,9 тыс. рублей вместо прежних 6,9 тыс. рублей. При этом более ста организаций отказались выполнять это решение, прислав мотивированные объяснения.

Меньше студентов — меньше вузов

Башкирское региональное приложение к газете «Аргументы и факты» 4 июля выясняло, что будет с филиалами авиационного университета. По результатам мониторинга эффективности вузов, который ежегодно проводит Минобрнауки, четыре филиала из пяти Уфимского государственного авиационного технического университета признаны неэффективными. Филиалы УГАТУ — в Нефтекамске, Стерлитамаке, Туймазах и Кумертау — выполнили от 1 до 3 показателей из семи возможных. Те, кто набрал меньше четырёх, признаются неэффективными. Решено оставить очное высшее обучение в городе Кумертау, в других филиалах на очное высшее обучение с этого года документы принимать не будут, но останется заочное высшее. Студенты, которые уже учатся в филиалах, могут не беспокоиться: учёбу они завершат и получат дипломы о высшем образовании.

Кроме филиалов УГАТУ, неэффективными признаны Башкирский институт социальных технологий — филиал Академии труда и социальных отношений, а также стерлитамакский филиал Московского психолого-социального университета.

Чужая колея

5 июля «Коммерсантъ в Уфе» сообщил, что крупный башкирский дорожный подрядчик ООО «Дортрансстрой» взыскал в арбитражном суде республики 46,7 млн руб. с управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы. Мэрия не рассчиталась с подрядчиком за ремонт трассы Уфа-аэропорт, выполненный в 2014 году по муниципальному контракту 2012 года. В суде представители городской администрации заявили, что подрядчик должен был отремонтировать 7 км дороги по гарантии, для устранения образовавшейся колеи после капитального ремонта трассы, проведенного компанией. Но «Дортрансстрой» заказал экспертизу, которая установила, что колейность была следствием истирающего воздействия автомобильных шин, тогда как качество асфальтобетона, уложенного подрядчиком, соответствовало нормативам. Помимо оплаты затрат на ремонт в размере 46,7 млн руб. мэрия, согласно решению суда, должна компенсировать «Дортрансстрою» 400 тыс. руб. затрат на проведение экспертизы.

Школы в рассрочку

«UfaTime» в этот день сообщил, что в Башкирии построят и реконструируют ещё три школы по системе отсроченного платежа. Как рассказала министр финансов РБ Рида Субханкулова, общая стоимость строительства составит 1,7 млрд рублей. Так, планируется реконструировать школы №1 в Ленинском районе и №115 в Советском районе Уфы, а в микрорайоне № 5 Западный Стерлитамака — построить новую школу на 1 000 мест. Сейчас по этой схеме в Уфе уже строят две школы — в Деме и микрорайоне Колгуевский.

Лидерство под градусом

Ряд СМИ 5 июля сообщил, что Башкирия возглавила антирейтинг по количеству «пьяных» преступлений за период с января по май 2016 года. В республике зафиксировано 29 тыс 896 правонарушений, из которых на почве алкогольного опьянения было совершено 7 тыс. 069 преступлений. В России это самый высокий показатель. Не отстает Башкирия и по другим пунктам антирейтинга. Например, республика заняла четвертую строчку в списке регионов по общему количеству преступлений.

До вымирания далеко

6 июля ряд СМИ сообщил, что республика вошла в число четырех субъектов ПФО, где с начала нынешнего года зафиксирован естественный прирост населения.

Прирост составил 607 человек, при этом за полгода умерло на 1 тыс. 058 человек меньше, чем за аналогичный период минувшего года. В причинах смертности по-прежнему на ведущем месте заболевания системы кровообращения — 44%, на втором находятся злокачественные новообразования — 13%, на третьем — несчастные случаи, отравления и травмы — 9,3%.

Карты против свалок

«Уфа1» в этот день сообщил, что активисты Общероссийского народного фронта в Башкирии обнаружили незаконную свалку бытовых отходов возле села Дмитриевка.

До ближайших жилых домов от свалки — не более 300 метров, рядом протекает небольшая река Воробьевка и находится пруд. «Ситуация абсурдная, так как в нескольких километрах находится на законных основаниях полигон ТБО, имеющий лицензию на хранение и утилизацию отходов, — сказал руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Загир Хакимов. — Но, видно, как жителям, так и управляющим компаниям проще и дешевле свалить мусор в ближайшем лесу». Также в ходе рейда по Уфимскому району общественники обнаружили свалку возле села Волково. Активисты ОНФ приступили к созданию карты несанкционированных свалок республики, на которой будут отражены подобные объекты.

Должны или обязаны?

Ряд СМИ 6 июля отметил, что глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил, что республику не спасут шесть процентов населения, участвующих в предпринимательской деятельности — этот показатель необходимо довести до 25%. Именно столько людей, согласно данным соцопроса в 2015 году, хотят заниматься предпринимательством. При этом только 6% уже им занимаются, и лишь 2,5% планирую открыть своё дело в ближайшее время. «Нам надо обеспечить получение прибыли широкими массами людей. Они должны заниматься предпринимательством. Тогда у нас будет нормальная экономическая ситуация», — заявил Рустэм Хамитов. Он подчеркнул, что других вариантов всё равно нет — только крупный бизнес никого не спасёт.

Уфимский транспорт хуже стерлитамакского

7 июля ряд СМИ сообщил, что Уфа заняла 64 место в рейтинге ста городов России по уровню развития транспортной системы. Столица Башкирии набрала 5,5 балла. На первом месте расположилась Тюмень, жители города оценили уровень транспортной системы в 7 баллов, Далее следует Грозный — 6,9 балла, Ангарск — 6,7 балла, Армавир — 6,6 балла, Мурманск — 6,5, Чебоксары, Санкт-Петербург, Москва — по 6,4 балла, Нальчик и Казань — по 6,3 балла. Городом с самой плохой системой транспорта признана Балашиха, набравшая 4,3 балла. Также в списке аутсайдеров значатся Омск, Волгоград, Шахты, Саратов, Архангельск, Махачкала, Якутск, Севастополь и Рязань.

Заговор пекарей

«Коммерсантъ в Уфе» в этот день рассказал, что Управление ФАС по Башкирии признало трех крупных уфимских производителей хлеба — «Уфимский хлеб», «Уфимский хлебозавод №7» и Уфимское хлебообъединение «Восход» в создании картельного соглашения. Сообщается, что решение было принято по жалобе ритейлера «Ашан», которому хлебозаводы выдвинули в прошлом году ультиматум, и в одно время повысили отпускные цены. В настоящее время УФАС признало действия поставщиков нарушением Закона о защите конкуренции (п.1 ч. 1 ст. 11). Теперь хлебопекарям может грозить штраф на сумму 1−15% от выручки за период нарушения.

Кто не платит за капремонт

Медиахолдинг «Уфа-пресс» 7 июля сообщил, что от платы за капремонт освободят тех, кто приобрел жильё в новостройке после 1 января 2016 года. Соответствующие поправки в региональный закон о капитальном ремонте депутаты Госсобрания приняли на последнем перед летними каникулами заседании.

Изменения на региональном уровне продиктованы необходимостью привести республиканский закон в соответствие с федеральным законом о сборах за капремонт, который дает властям субъектов право самостоятельно устанавливать отсрочку начала выплат взносов — от года до пяти лет. Таким образом, срок в два года оказался немногим выше установленной нижней границы. Ранее депутаты Госсобрания уже ввели льготный порядок платы за капремонт, полностью освободив от взносов пожилых людей старше 80 лет и наполовину уменьшив сумму для собственников жилья старше 70 лет.

Сибай завалит клинкером

8 июля ИА «Стерлеград» сообщило, что в Башкирии будут реализованы новые проекты в рамках сотрудничества РФ и Китая в формате «Волга-Янцзы». За короткий срок формат «Волга-Янцзы» стал эффективным механизмом российско-китайского межрегионального сотрудничества. Одним из крупных инвестиционных проектов, реализуемых с 2016 года, станет строительство цементного завода в Сибае (Башкирия). Общая стоимость проекта составит порядка $200 млн. Планируемая производственная мощность цементного завода — 1,5 млн тонн клинкера в год (промежуточный продукт при производстве цемента). Общий объем производимой продукции составит 3 млн тонн в год, в том числе: клинкер, известковая, товарная продукция, а также продукция химического производства. На базе цементного завода планируется создание индустриального парка, включающего в себя также производства кальцинированной соды, товарной извести, ячеистого бетона, сухих строительных смесей, товарного бетона и другой номенклатурной продукции. Кроме того, в настоящее время в Башкирии активно прорабатываются проекты по созданию китайско-российского международного торгового центра, строительству международного делового центра «Уфа-Янцзы», сотрудничеству в сфере переработки отвалов горнорудной промышленности.

Наши «хизбовцы» в турецких изоляторах

«Коммерсантъ в Уфе» в этот день сообщил, что после теракта 28 июня в аэропорту Стамбула по Турции прокатилась волна задержаний, после чего в стамбульском изоляторе оказался уроженец Башкирии Тагир Минибаев. По его словам, он уехал из России, скрываясь от возможного уголовного преследования, поскольку является членом запрещенной в РФ исламской партии «Хизб ут-Тахрир». В Турции он находится уже не один год и со вниманием местных спецслужб к себе столкнулся не впервые. В 2013 году он уже провел несколько месяцев в местной депортационной тюрьме.

Спад в башкирском машиностроении

«Business FM Уфа» 8 июля сообщило, что в машиностроительной сфере Башкирии в этом году произошел небольшой спад производства. Предприятия отрасли отгрузили продукцию, выполнили работы и услуги на сумму 482,3 млрд рублей, что на 5,3% ниже, чем за аналогичный период 2015 года. Снижение показало внешнеэкономическое направление «Производство готовых металлических изделий», по другим видам экономической деятельности отметили рост. Среди негативных моментов отмечается также увеличение в 1,6 раза просроченной задолженности по платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды. Башкирия сейчас занимает пятое место среди регионов Приволжского федерального округа по индексу промышленного производства.

Что по чём

9 июля ряд СМИ опубликовал данные о росте и падении цен на продовольствие Несмотря не то, что цены на некоторые овощи упали из-за сезонного характера, в целом наблюдается незначительный рост. Подешевели свежая капуста (на 9,7%), помидоры и огурцы (на 15,8−37,2%), груши, лимоны, виноград и бананы (от 8,1 до 13,9%), а также яйца куриные, сыры сычужные, свинина, молоко питьевое.

Картофель стал дороже в 1,4 раза; лук репчатый, морковь и свекла подорожали на 4,6−22,6%; говядина, мясо птицы, сосиски, сардельки, консервы мясные прибавили в цене 1,4−2,5%. В Башкирии индекс потребительских цен за январь-июнь 2016 года составил 103,4%. Инфляция за первые полгода достигла отметки в 3,4%. Наибольший прирост цен наблюдается в сфере непродовольственных товаров — «плюс» 4%а 6 месяцев, продукты также подорожали на 3,4%, услуги — на 2,4%. По показателям индекса потребительских цен Башкирия занимает 3 место в ПФО, пропустив вперед Пермский край и Республику Марий Эл.

5 миллионов за стоянку и концерт

10 июля ИА «Башинформ» рассказало, что Башкирия в этот день примет Башкортостан принимает участников этапа международного ралли «Шёлковый путь — 2016». На территории международного аэропорта «Уфа» разбит первый бивак — палаточный лагерь, где участники отдохнут и приведут в порядок техническое состояние своих автомобилей. А с пяти утра 11 июля первые экипажи будут выезжать на трассу. Между тем «спецучасток второго этапа ралли «Шелковый путь», который соединяет Казань и Уфу, отменен». Причиной тому послужили сложные погодные условия, поставившие под угрозу безопасность участников, пояснили организаторы. Как отмечал ряд СМИ, в Башкирии на проведение и организацию этапа ралли «Шелковый путь» потратили около 5 млн рублей.

Согласно документации, на организацию и проведение экскурсии на бивуак для школьников и детей из детских домов потратят в 200 тыс. рублей, на подготовку площадки под стоянку грузовиков и внедорожников на площади Международного аэропорта «Уфа» — более 1 млн рублей. В эту сумму входят так же аренда оборудования для концерта и сам концерт, создание видеофильма, проведение прямой трансляции и прочие затраты.