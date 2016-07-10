Москва, 10 июля, 2016, 21:44 — ИА Регнум. Петиция о расформировании сборной России по футболу, которую уже подписали более 800 тыс. человек, будет снята после финала чемпионата Европы-2016 во Франции. Об этом сообщил автор обращения Артем Хасанов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Евро-2016

«Петицию закрою, когда закончится Чемпионат, — говорит житель Тюмени. — Будет миллион, не будет — петиция будет закрыта».

При этом молодой человек добавил, что планирует направить результаты голосования президенту РФ, правительству и в Госдуму.

«Будем оформлять, чтобы всё это отправить, — говорит Хасанов. — Рассмотрят, не рассмотрят… Отрицательный ответ — это тоже ответ. Мы хотя бы поймём, есть ли у нас шанс что-то изменить, готовы ли нас слушать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, петиция о расформировании сборной России по футболу появилась на сайте Change.org после провального выступления команды на чемпионате Европы-2016. На континентальном первенстве подопечные Леонида Слуцкого не сумела выйти из группы, набрав одно очко в трех матчах.

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