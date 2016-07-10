В Подмосковье попал в ДТП квадроцикл, есть пострадавшие
Солнечногорск, Московская область, 10 июля, 2016, 21:24 — ИА Регнум. ДТП с участием квадроцикла произошло в Солнечногорском районе Подмосковья. Как передает Life.ru, в результате инцидента пострадали 2 человека.
Derek Hatfield
Любители гонок на квадроциклах
ДТП произошло в воскресенье вечером, 10 июля, в деревне Мелечкино.
«Водитель квадроцикла не справился с управлением и опрокинулся, — говорится в сообщении. — Водитель и пассажир получили травмы и ссадины и с места аварии были доставлены в ближайшие больницы».
В настоящее время инспекторы ДПС проводят по данному факту проверку.