Солнечногорск, Московская область, 10 июля, 2016, 21:24 — ИА Регнум. ДТП с участием квадроцикла произошло в Солнечногорском районе Подмосковья. Как передает Life.ru, в результате инцидента пострадали 2 человека.

Derek Hatfield Любители гонок на квадроциклах

ДТП произошло в воскресенье вечером, 10 июля, в деревне Мелечкино.

«Водитель квадроцикла не справился с управлением и опрокинулся, — говорится в сообщении. — Водитель и пассажир получили травмы и ссадины и с места аварии были доставлены в ближайшие больницы».

В настоящее время инспекторы ДПС проводят по данному факту проверку.