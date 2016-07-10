Гагра, Абхазия, 10 июля, 2016, 21:16 — ИА Регнум. Референдум по досрочным выборам президента Абхазии из-за низкой явки не состоялся. Об этом заявил глава республики Рауль Хаджимба в интервью РИА Новости.

presidentofabkhazia.org Рауль Хаджимба

«Итоги референдума я пока не могу озвучить, это сделает ЦИК, — сказал он. — Но референдум по всем параметрам не состоялся».

Хаджимба также отметил, что власти Абхазии готовы продолжать диалог с оппозицией.

«Никто не говорил о том, что не готов общаться с ними (оппозиционерами), — сказал глава республики. — Мы говорили о необходимости и возможности разговора, диалога, который необходим был. Но, к сожалению, они все время пытались уйти от этого разговора».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 июля в Абхазии прошел референдум по вопросу проведения досрочных выборов президента республики. Голосованию предшествовали массовые беспорядки в Сухуме, во время которых пострадали 19 человек. Оппозиция требовала от властей Абхазии перенести референдум на более поздний срок, открыть избирательные участки в РФ, разрешить голосовать по просроченным паспортам, а также отправить в отставку главу МВД республики.

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