Москва, 10 июля, 2016, 20:56 — ИА Регнум. В документах 242 кандидата-списочника и 68 одномандатников, сообщил журналистам воскресенье, 10 июля, пресс-секретарь партии Александр Качанов

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Предстоящие выборы станут первой федеральной кампанией для «Гражданской платформы». На прошедшем в начале июля съезде была утверждена ее предвыборная программа «Мы — честные правые», в которой своей миссией партия назвала обеспечение представительства интересов «экономически активных граждан, приверженцев демократических ценностей».

Выборы в Государственную думу VII созыва пройдут 18 сентября по смешанной системе: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, 225 — по одномандатным округам.