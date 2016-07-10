Москва, 10 июля, 2016, 20:52 — ИА Регнум. В Москве на 84-м году жизни скончался бывший форвард столичного футбольного клуба «Спартак» Анатолий Исаев. Об этом сообщил председатель комитета ветеранов футбола Российского футбольного союза (РФС) Александр Мирзоян агентству «Р-Спорт».

spartak.com Анатолий Исаев

«Анатолий Константинович умер сегодня (10 июля). Общался с его женой и дочерью, — сказал Мирзоян. — Недавно он лежал в больнице, была пневмония. Вроде бы, почувствовал себя нормально, вышел, и вот такое…»

Председатель комитета ветеранов футбола РФС добавил, что у него пока нет никакой информации по похоронам Исаева.

«Я координирую Комитет ветеранов футбола РФС и «Спартака», — говорит Мирзоян. — Возможно, что-то будет известно в понедельник».

Напомним, Анатолий Исаев, который выступал за московский «Спартак» с 1953 по 1962 годы, четырежды становился чемпионом СССР и один раз выигрывал Кубок Союза.