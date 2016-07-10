Москва, 10 июля, 2016, 20:33 — ИА Регнум. В одном из московских помещений ГКБ им. С. Боткина, где ведутся ремонтные работы, произошел пожар. Об этом «Агентству Москва» сообщил источник в экстренных службах.

botkinmoscow.ru/ Медицинский симуляционный центр Боткинской больницы

«Огонь вспыхнул в находящемся на реконструкции корпусе ГКБ им. С. Боткина по адресу: 2-й Боткинский проезд, д. 5», — уточнил источник.

По предварительным данным, в корпусе загорелся строительный мусор на площади около 20 квадратных метров.

Возгорание уже ликвидировано.