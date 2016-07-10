Даллас, США, 10 июля, 2016, 20:18 — ИА Регнум. Подозреваемый в убийстве 5 сотрудников полиции в Далласе оставил перед своей гибелью на стене надпись, написанную кровью. Об этом глава полиции американского города Дэвид Браун рассказал в эфире телеканала CNN.

Кровавый отпечаток

По его словам, надпись была обнаружена на стене рядом с местом, где был убит молодой человек.

В настоящее время следователи пытаются расшифровать послание мужчины, написавшего буквы R и B.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе массовой акции протеста против насилия полицейских в отношении чернокожего населения в Далласе была открыта стрельба из огнестрельного оружия. В результате были убиты пятеро сотрудников правоохранительных органов, еще семеро полицейских и двое гражданских лиц получили ранения.

Установлено, что стрельба велась с одного из ярусов здания автопарковки. Подозреваемый был убит с помощью робота, к которому было прикреплено взрывное устройство. По подозрению в причастности к произошедшему также были задержаны 3 человека (женщина и двое мужчин).

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