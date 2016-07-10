Деревня Дворики, Владимирская область, 10 июля, 2016, 20:13 — ИА Регнум. В день закрытия смены с участниками форума «Территория смыслов на Клязьме» встретились видные российские политики — председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Сергей Неверов и председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

территориясмыслов.рф Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, Сергей Неверов и Сергей Миронов

Модератором панельной дискуссии выступила начальник Управления Президента РФ по внутренней политике Татьяна Воронова.

В своем вступительном слове Геннадий Зюганов заявил, что «его главная партия — Россия», и отметил: «наша держава основана на четырёх столпах — государственность, духовность, коллективизм и справедливость. «Если подточить один из них, не будет никакого перспективного будущего», — подчеркнул Геннадий Зюганов.

Владимир Жириновский призвал участников форума оценивать работу партий не по громким словам, а по реальным делам.

«Мы должны исходить из важных принципов, слышать голос каждого, действовать в интересах людей, создавать и защищать будущее России. При всей разнице наших взглядов, у всех сидящих здесь одна цель — сильная страна», — заявил в своем выступлении Сергей Неверов.

В свою очередь Сергей Миронов отметил, что самое главное для молодого политика, для настоящего гражданина России — любить свою Родину.

В ходе общения молодых депутатов с руководителями политических партий была затронута тема разработки Государственной думой будущего созыва отдельных законов, в том числе, закона о «детях войны», вопросы финансовой политики государства и нововведений в закон об образовании.

Комментируя тему бесплатного образования, Сергей Неверов отметил: «Сейчас 100% выпускников имеют шанс поступить в ВУЗы, из которых примерно 56% на бюджетные места, но нужно ли нам это? Сейчас качество образования гораздо важнее. Нужно понимать перспективу экономики и то, какие профессии у нас будут востребованы. Давайте сделаем бесплатное образование по тем специальностям, которые наиболее востребованы».

«Мобильность трудовых ресурсов — один из наших основных приоритетов», — подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в воскресенье, 10 июля с участниками форума «Территория смыслов на Клязьме» также встретилась глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова, которая обсудила с молодыми депутатами и политическими лидерами предстоящие в сентябре выборы в Государственную думу VII созыва.

Напомним, организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодёжи, Общественная палата Российской Федерации, «Роспатриотцентр».

Куратором форума является Управление Президента РФ по внутренней политике.