Киев, 10 июля, 2016, 19:23 — ИА Регнум. В воскресенье, 10 июля, в городе Конотоп (Сумская область, Украина) посреди одной из улиц перевернулась боевая машина с зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) 9К35 «Стрела-10». Об этом сообщила первый инспектор городского отдела полиции Татьяна Пацак телеканалу «112 Украина». По ее словам, в результате ЧП, которое произошло в центре города, никто не пострадал.

arms-expo.ru Боевая машина с зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) 9К35 «Стрела-10»

«Около 05:00 осуществлялась погрузка военной техники, участвовавшей в выставке по случаю 357-й годовщины Конотопской битвы, — говорит Пацак. — Во время погрузки водитель боевой машины не справился с управлением, в результате чего зенитно-ракетный комплекс перевернулся».

Первый инспектор городского отдела полиции добавила, что чуть позже боевую машину при помощи крана погрузили на платформу и отправили в военную часть (ВЧ), которая расположена в Чернигове.