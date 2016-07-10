Берлин, 10 июля, 2016, 19:09 — ИА Регнум. Более 120 полицейских пострадали в восточном районе Фридрихсхайне в Берлине в столкновениях с леворадикальными активистами. Как сообщает Deutsche Welle, поводом для акции стали меры властей по выселению людей из заброшенного здания, которое незаконно заняли левые радикалы.

Montecruz Foto Столкновение протестующих с полицией

Отмечается, что в демонстрации приняли участие около 3 500 человек. Некоторые участники акции протеста кидали в стражей порядка камни, бутылки и файеры.

«86 участников акции протеста были задержаны, в отношении троих заведены дела по статье о нарушении общественного порядка», — сообщили в местной полиции.

В результате действий леворадикальных активистов были разбиты витрины близлежащих магазинов, повреждены легковые транспортные средства, в том числе автомобили полиции.

Отметим, что акцию в восточном районе Фридрихсхайне уже назвали самой агрессивной демонстрацией в Берлине за последние 5 лет.