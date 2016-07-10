Санкт-Петербург, 10 июля, 2016, 18:52 — ИА Регнум. У Маннергейма к осени 1941 года просто не было сил штурмовать Ленинград. Он прекрасно понимал, что погубит свою небольшую армию на улицах и проспектах города. Именно это останавливало его от штурма города, а не его «благородство». Кроме того, при захвате Карелии Маннергейм проводил политику этнических зачисток на оккупированной территории.

Суточная норма хлеба на человека в блокадном Ленинграде