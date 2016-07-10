Дамаск, 10 июля, 2016, 18:47 — ИА Регнум. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) обезглавили четырех футболистов в Сирии, сообщает Daily Mail.

gazprom.ru Футбольное поле

По данным издания, молодые спортсмены, выступавшие за футбольную команду «Аль-Шабаб», были обвинены в шпионаже в пользу курдских отрядов народной самообороны Сирии.

Отмечается, что казнь футболистов состоялась на глазах у толпы людей в сирийской Ракке.

Другие подробности пока неизвестны.

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