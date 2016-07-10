Калуга, 10 июля, 2016, 18:46 — ИА Регнум. «План весенней призывной кампании выполнен на 100%. Ребята с желанием приходят на призывные комиссии. Ни одного случая отправки со сборного пункта по состоянию здоровья или нежелания пребывать в армии, нет. Переодеваются, беседуют со старшими команд, проходят тестирования и с радостью едут на службу», — завил «Вести-Калуга» (ВГТРК) военный комиссар области генерал-майор Олег Легкий.

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По словам главы облвоенкомата, более тысячи юношей отправила на срочную службу Калужская область в весенний призыв. В очередной партии на службу в Вооруженные силы России отправились 24 калужских призывника. Они попали в подразделение воздушно-десантных войск, дислоцированное в соседней Тульской области. Кстати, большинство калужских призывников в этот призыв отправились в воинские части, расположенные на территории областей Центрального Федерального округа.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, нынешний весенний призыв в армию завершился весьма плачевно для военкомов сразу двух районов Калужской области. Так, сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калужской области по подозрению в получении взятки и посредничестве в получении взятки задержаны двое руководителей отделов муниципальных комиссариатов. Это начальник военного комиссариата Калужской области по Боровскому району Олег Гришан и его коллега из Малоярославецкого района Сергей Широков.

По версии оперативников, военкомы получили взятку от местного жителя в размере 160 тыс. рублей за освобождение от прохождения военной службы и незаконную выдачу военного билета. Передача денег проходила под контролем полиции. Деньги изъяты. По данному факту военным следственным отделом СК России по Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении одного из задержанных по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия»). В отношении второго — части 2 статьи 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий»). Согласно российскому законодательству за совершение данных преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде штрафа в размере от 40-кратной до 70-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере 40-кратной суммы взятки.

Впрочем, информацией о столь неприглядной истории в его «хозяйстве» военный комиссар Калужской области генерал-майор Олег Легкий с журналистами делиться не стал и о задержании полицейскими его подчиненных умолчал. Ведь по неписаному правилу «выносить сор из избы» в калужском областном военном комиссариате как-то не принято.