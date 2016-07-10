Москва, 10 июля, 2016, 18:28 — ИА Регнум. Следственный комитет России (СКР) не проводит проверку по факту высказываний губернатора Севастополя Сергея Меняйло, якобы касающихся перспектив проведения повторного референдума о присоединении Крыма к РФ. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Владимир Маркин в своем микроблоге в Twitter.

Вон из Крыма, фашистская нечисть

«В проверке (на вменяемость) нуждается, скорее, источник или те, кто выдает желаемое за действительное, — написал он. — Но это не к нам…».

Ранее FlashCrimea со ссылкой на свой источник сообщило, что СКР проводит проверку высказываний губернатора Севастополя Сергея Меняйло о возможности проведения повторного референдума о присоединении Крыма к РФ. Официальный представитель правительства Севастополя Кирилл Москаленко чуть позже заявил, что слова губернатора были искажены и вырваны из контекста.

Как сообщало ИА REGNUM, референдум в Крыму о статусе полуострова проводился в марте 2014 года. По итогам голосования более 95% местных жителей проголосовали за вхождение полуострова в состав Российской Федерации.

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