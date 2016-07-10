Тверь, 10 июля, 2016, 18:03 — ИА Регнум. Всероссийский День рыбака отметили в Тверской области 10 июля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, исполняющий обязанности губернатора Тверской области Игорь Руденя поздравил всех любителей и ветеранов рыбной ловли с праздником в Осташкове на фестивале «Селигерский рыбник».

Пресс-служба правительства Тверской области Исполняющий обязанности Губернатора Тверской области Игорь Руденя по приглашению местных рыбаков принял участие в рыбалке

«Это популярный праздник, он объединяет очень многих людей. Поздравляю всех рыбаков-профессионалов и любителей, желаю здоровья, благополучия, рыбацкой выдержки, оптимизма, успехов!» — сказал глава региона.

На территории Тверской области расположено 800 рек, свыше полутора тысяч озер, крупные водохранилища, — все они предоставляют большие возможности для рыболовства. На берегах озера Селигер рыбный промысел существует уже тысячи лет. Сегодня к нему приобщился и глава региона. Игорь Руденя пообщался с местными рыбаками и по их приглашению принял участие в рыбалке.