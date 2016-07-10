Тверь, 10 июля, 2016, 17:59 — ИА Регнум. II межрегиональный гастрономический фестиваль «Селигерский рыбник» состоялся в городе Осташкове Тверской области 10 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства. Событие посетил исполняющий обязанности губернатора Тверской области Игорь Руденя, жители и гости города. Все гости фестиваля получили возможность продегустировать понравившиеся блюда, приготовленные по старинным рецептам.

Пресс-служба правительства Тверской области Гастрономический праздник у берегов Селигера

Главным «героем» праздника стал знаменитый пирог — селигерский рыбник, представленный здесь во всем своем многообразии. Это блюдо готовят во многих уголках страны, но в Осташкове — особая неповторимая рецептура, о секретах которой рассказывал известный повар и идеолог праздника Максим Сырников.

Гости праздника могли познакомиться с еще одной местной достопримечательностью — игрой «селигерские рюхи». Глава региона пообщался с игроками и сам поучаствовал в этой местной забаве. Также Игорь Руденя осмотрел уникальный музей забытых вещей, где представлены предметы быта советской эпохи, старины, а также изделия техноарта. Посещение музея стало еще одним подтверждением того, что селигерская земля богата талантами, достопримечательностями и обладает огромным потенциалом в развитии туризма.

«Событийное направление — важнейшее в развитии туризма, оно очень популярно в Европе. Фестиваль должен привлекать как можно больше гостей и участников, но для этого надо привести в порядок инфраструктуру города, его дороги, фасады», — подчеркнул исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя.

Также программой фестиваля было предусмотрено проведение мастер-классов известными кулинарами, выступления народных коллективов. Все желающие могли приобрести на память сувениры, изделия народных промыслов, копченую рыбу. На площадке фестиваля была организована ярмарка, где представили свою продукцию фермеры со всего Верхневолжья. Глава региона пообщался с сельхозтоваропроизводителями, отметив, что областная власть будет всячески помогать в создании условий для реализации их товара. Как планируется, проведение фестиваля станет традиционным.