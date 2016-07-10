Дамаск, 10 июля, 2016, 17:54 — ИА Регнум. Страны Европы столкнулись с трудностями из-за неверной политики некоторых западных лидеров. Об этом, как передает RT, заявил президент Сирии Башар Асад во время встречи с делегацией от Европарламента в Дамаске.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Проблема

«То, что происходит в Сирии и регионе, естественно, сильно влияет на Европу — это связано и географией, и социальными связями, — говорит глава государства. — Проблемы, с которыми столкнулась Европа, начиная от терроризма и заканчивая волнами беженцев, стали результатом неправильной политики ряда западных лидеров, которая не отвечает интересам их народов».

По его словам, речь идет о тех политиках, которые поддерживали и политически прикрывали террористические группировки в Сирии.

Башар Асад также подчеркнул важную роль Европарламента в исправлении неверной политики ряда правительств Запада, которые позволили терроризму развиться, что усугубило жизнь граждан Сирии из-за экономических санкций, заставило многих жителей страны покинуть свою родину.

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