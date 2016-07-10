Лондон, 10 июля, 2016, 17:38 — ИА Регнум. Британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, пришел первым на очередном этапе Гран-при Великобритании.

ph-stop Льюис Хэмилтон

Второе место занял немецкий гонщик Нико Росберг также из Mercedes, тройку сильнейших замкнул голландский пилот Макс Ферстаппен, выступающий за Red Bull.

Таким образом, Хэмилтону в общем зачете удалось сократить отставание от своего партнера по команде Росберга до 4-х очков.

Отметим, что российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят, стартовавший с 15-й позиции, финишировал десятым.

«Формула-1». Гран-при Великобритании.

1. Льюис Хэмилтон (Mercedes)

2. Нико Росберг (Mercedes)

3. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing)

4. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing)

5. Кими Райкконен (Ferrari)

6. Серхио Перес (Force India)

7. Нико Хюлькенберг (Force India)

8. Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso)

9. Себастьян Феттель (Ferrari)

10. Даниил Квят (Toro Rosso).

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