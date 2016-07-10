Минск, 10 июля, 2016, 17:36 — ИА Регнум. «За короткий срок скромная встреча земляков на берегу Днепра постепенно превратилась в масштабный фестиваль народной культуры», — сообщает пресс-служба президента Белоруссии о праздновании 9−10 июля в деревне Александрия в Шкловском районе Могилёвской области «Купалья» (ежегодное мероприятие «Александрия собирает друзей»).

пресс-служба президента Белоруссии Выступление Александра ЛУкашенкона празднике «Купалье»

«В этом году к нам присоединились представители нашей соседней Литвы, где в конце июня отмечают Янов день. Надеюсь, нынешний приезд литовский гостей положит начало новой традиции — приглашать на наш праздник представителей других стран, у которых есть свое Купалье, — заявил Александр Лукашенко, выступая 9 июля перед участниками мероприятия. — Это станет вкладом Беларуси в сохранение творческого многообразия народов планеты, укрепление дружбы между народами. Популярность фестиваля в Александрии год от года растет, пришла пора ставить перед собой высокие задачи».

Лукашенко отметил, что в «год культуры» праздник в Александрии обретает особый смысл. «Ведь именно традиционная культура является духовной основой нации. Она была и остается неиссякаемым источником вдохновения и плодотворных идей, которые так нужны сегодняшнему искусству, — отметил бессменный руководитель постсоветской республики. — Праздник «Александрия собирает друзей», истинно народный по своему духу, дает возможность проявить себя сотням одаренных людей. А видя искренний интерес зрителей к выступлениям артистов и мастер-классам умельцев, могу предположить, что ярких талантов у нас становится все больше».

Организаторы ежегодного мероприятия «Александрия собирает друзей» в этом году решили расширить численность и географию участников, не поскупившись на угощения. Ожидалось прибытие около 100 тысяч гостей не только из Белоруссии, но также России, Прибалтики и других постсоветских республик. В двухдневной программе праздника, помимо традиционных выступлений «звёзд белорусской эстрады», значились также выступления зарубежных артистов, лазерное шоу и другие забавы. Во сколько белорусским налогоплательщикам обошёлся сей праздник — не сообщается. Однако известно, что деньги были потрачены бюджетные.

Купальские праздники прошли также в других городах Белоруссии. Особенностью нынешних мероприятий стало активное использование «вышиванок». Аналогичные мероприятия провели также украинские «побратимы» белорусских госпропагандистов. В частности, скрывающийся от грузинского правосудия в Одесской области Михаил Саакашвили по случаю купальских мероприятий одел «вышиванку» и подарил семьям участников карательной операции в Новороссии велосипеды, а многодетной семье — стиральную машину.

Как сообщало ИА REGNUM, постановлением Совмина Белоруссии №51 от 25 января утверждён «Республиканский план мероприятий по проведению в 2016 году Года культуры». В числе мероприятий плана — «День вышиванки», фестиваль «Берегиня» и «Купалье» («Александрия собирает друзей»). Финансирование данных мероприятий осуществляется из средств республиканского и местных бюджетов.