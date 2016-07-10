Симферополь, 10 июля, 2016, 17:22 — ИА Регнум. Некоторые СМИ исказили и вырвали из контекста слова губернатора Севастополя Сергея Меняйло о возможности проведения повторного референдума о статусе Крыма. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил официальный представитель правительства города Кирилл Москаленко.

Виды на Крым

«Слова губернатора Меняйло вырваны из контекста, искажены, — сказал он. — Мы с вами знаем, что тема повторного референдума активно муссируется в западных СМИ, в связи с чем желаемое там выдается за действительное».

При этом Москаленко добавил, что речь идет о самой настоящей провокации.

«Никто в Крыму даже думать не собирается о повторном референдуме, — добавил официальный представитель правительства города. — Выбор севастопольцев и крымчан уже сделан. Ставить его под сомнение — это подвергать сомнению территориальную целостность нашего государства, про моральную сторону вопроса даже не говорю».

Отметим, что беседа губернатора Севастополя Сергея Меняйло с иностранными журналистами состоялась в минувшую пятницу, 8 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, референдум в Крыму о статусе полуострова проводился в марте 2014 года. По итогам голосования более 95% избирателей проголосовали за вхождение полуострова в состав Российской Федерации.