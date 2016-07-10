Санкт-Петербург, 10 июля, 2016, 16:52 — ИА Регнум. В Красносельском районе Санкт-Петербурга в поселке Скачки произошло ДТП с участие маршрутки. Об этом сообщает в воскресенье, 10 июля, Главное управление МЧС России по городу.

Светофор

«10 июля в 14:10 мск на пульт дежурного «01» поступило сообщение о ДТП в Красносельском районе, — говорится в сообщении. — В Красносельскиом районе, п. Скачки, произошел наезд маршрутного такси на светофор».

В настоящее время уточняются сведения о пострадавших.

Причины аварии пока неизвестны.