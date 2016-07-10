Мадрид, 10 июля, 2016, 16:40 — ИА Регнум. Лидерство Вашингтона необходимо для обеспечения в мире «стабильности и порядка», однако даже Соединенные Штаты не способны в одиночку решать мировые проблемы. Об этом заявил глава Белого дома Барак Обама в интервью испанской газете El País.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Формат

«Нам нужны коалиции и партнерства, которые используют лучшие преимущества каждой из стран», — отметил президент США.

При этом Обама добавил, что в мире станет безопаснее, когда страны разделят между собой «бремя и расходы» на обеспечение безопасности.

По словам главы Белого дома, власти США ведут большую гуманитарную работу, возглавляют международную коалицию по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) и работают в направлении дипломатического урегулирования конфликта в Сирии.

Комментируя итоги референдума по выходу Великобритании из Евросоюза, президент США отметил, что Brexit создал некоторую неопределенность в мире, но это никак не повлияет на отношения США и Европы.