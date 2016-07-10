Москва, 10 июля, 2016, 16:39 — ИА Регнум. В Москве прошел съезд «Партии пенсионеров за справедливость», в ходе которого возник конфликт вокруг голосования за список кандидатов в Государственную думу VII созыва. В частности, руководитель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за справедливость» Николай Огольцев считает, что ряд организационных вопросов съезда были «недостаточно проработаны».

rpprb.ru Акция «Партии пенсионеров за справедливость»

«Вопрос об утверждении кандидатов «списком» можно было обсудить заранее. На съезде были названы фамилии, и было предложение голосовать пакетно, что и было сделано», сообщил Николай Огольцев, комментируя голосование на съезде «Российской партии пенсионеров за справедливость» для ИА REGNUM.

Ситуацию также прокомментировал секретарь президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия» Александр Бурков.

«Я не знаю, что произошло с фамилиями и персоналиями. Моя оценка проста — «Партия пенсионеров за справедливость» — это партия — спойлер, чисто бумажная партия, партия на бумаге. У них нет региональных отделений, у них нет юридической службы, по факту ничего нет. Они начали голосование на съезде с прямыми нарушениями. Они сегодня не способны даже провести организационное выдвижение на съезде. Это первое», — заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Александр Бурков.

«Второе — безусловно, все участники избирательного процесса от этого выиграют. Потому что «Партию пенсионеров за справедливость» изначально создавали как спойлер «Справедливой России» и КПРФ, и других левых партий, чтоб она своим брендом «партии пенсионеров» вводила в заблуждение старшее поколение. Потом добавили слово «справедливость», что говорит о том, что они в первую очередь оттягивают наши голоса. Стало быть, если партия из себя организационно ничего не представляет, не имея местных региональных отделений и не имея кадров, она не будет оболванивать массы», — продолжил политик.

«И, наконец, по своему опыту в Свердловской области, я могу сказать: когда в 2013 году под брендом «Партии пенсионеров» эта партия, не имея идеи своей программы, брала наши идеи, наши материалы», — завершил свой комментарий Александр Бурков.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению источника в партии, съезд может быть признан нелигимным.

«Большинство делегатов не согласны с позицией ряда своих коллег, которые выдвигают в качестве кандидатов в Госдуму людей, чья биография подрывает авторитет партии», — отметил передает ТАСС слова своего источника, близкого к партии.

Так, по данным собеседника, «в списках могут появиться неожиданные фамилии, к которым есть претензии как со стороны правоохранительных органов, так и со стороны общества». В частности, речь идет о бывшем губернаторе Челябинской области Михаиле Юревиче, который, «по сути, был уволен с должности руководителя региона на основании недоверия к нему людей», отметил он. «Не исключено, что его включение в списки могло произойти в результате коррупционных действий ряда членов партии», — утверждает источник.

«Съезд Российской «Партии пенсионеров за справедливость» может быть признан нелегитимным, — передал ТАСС слова своего собеседника в субботу, 9 июля, — Точку в этом вопросе должен поставить ЦИК, представитель которого присутствовал на съезде и был свидетелем сложившейся ситуации»

Напомним, 17 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении выборов, в тот же день документ был опубликован. С этого момента в России официально началась избирательная кампания.

Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября по смешанной системе: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, 225 — по одномандатным округам.