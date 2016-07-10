Севастополь, 10 июля, 2016, 16:28 — ИА Регнум. Памятник Греческому легиону императора Николая I, воевавшему в составе русской армии в Крымскую войну и при обороне Севастополя, открыт в Севастополе, на Историческом бульваре, 10 июля, передает корреспондент ИА REGNUM. Памятник воссоздан по архивным эскизам.

Юлия Крымова В Севастополе открыт памятник Греческому легиону императора Николая I

Установка памятника Греческому легиону приурочена к 160-летию со дня окончания Крымской войны 1853−1856 годов и включена в программу перекрестного года России и Греции, объявленного распоряжением президента РФ Владимира Путина.

Инициатором установки монумента выступил Фонд Греческих исследований, при поддержке министерства культуры РФ, Российского военно-исторического общества (РВИО) совместно с Благотворительным фондом Ивана Саввиди.

«Совершенно потрясающая история самого монумента — этот памятник уникален тем, что на него положительную резолюцию наложил сам император Александр Второй. По разным причинам тогда 160 лет назад памятник не был создан, он появился спустя полтора столетия благодаря нашим скульпторам», — сказал исполнительный директор РВИО Владислав Кононов.

«Эскиз и чертежи находились в Российском историческом архиве. Наша задача была воплотить его в жизнь и технологически исполнить в том же стиле и из тех же материалов. Это ручная работа, выполненная из цельного монолита гранита», — рассказал архитектор Константин Фомин.

«На фасадной табличке шестиметрового монумента — надпись на трех языках: русском, английском и греческом, на других гранях, на барельефах — имена павших греческих воинов и момент принятия присяги», — добавил скульптор Андрей Коробцов.

Греческий Легион комплектовался из добровольцев, прибывших из Греции поддержать Россию во время Крымской войны. Его численность составляла 1200 человек, из которых более 600 воинов погибли, 730 были награждены медалями «За оборону Севастополя», а 31 человек стал кавалером высшей воинской награды — ордена Святого Георгия.

На торжественной церемонии открытия памятника присутствовали член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Ольга Ковитиди, представители Греческой диаспоры в РК, общественно-политические деятели Греции.