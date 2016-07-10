Дмитров , Московская область, 10 июля, 2016, 16:08 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате ДТП с участием двух грузовиков в Подмосковье. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

След от шины грузовика

Авария произошла в воскресенье, 10 июля, на 16 км Малого бетонного кольца.

«Лобовое столкновение грузовиков Iveco и MAN произошло на 16 км Малого бетонного кольца между Дмитровским и Ярославским шоссе в 12:30 мск, — говорится в сообщении. — В ДТП погиб водитель Iveco».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Движение транспорта из-за ДТП было временно приостановлено.