Москва, 10 июля, 2016, 16:00 — ИА Регнум. Министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко заявил, что Россия обратится в гражданский суд, если иск Олимпийского комитета России (ОКР) по поводу легкоатлетов в Спортивный арбитражный суд в швейцарской Лозанне (CAS) будет отклонен. Об этом Мутко заявил журналистам сегодня, 10 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я думаю, если у нас не получится добиться справедливости в CAS, то мы обратимся в гражданский суд», — сказал Мутко.

Напомним, ОКР подал коллективный иск в CAS с требованием допустить российских легкоатлетов до международных соревнований и Олимпийских игр.

Одновременно с этим 136 российских легкоатлетов написали прошения в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) с просьбой допустить их до соревнований. IAAF ответила отказом на 135 таких прошений, удовлетворив только одно — прошение Дарьи Клишиной.

Теперь, чтобы попасть на Олимпиаду российским легкоатлетам нужно пройти через суд. Рассмотрение иска ОКР намечено на 19 июля, а окончательный вердикт CAS вынесет не позднее 21 июля.