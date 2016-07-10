Набережные Челны, Татарстан, 10 июля, 2016, 15:47 — ИА Регнум. В Набережных Челнах (Татария) в многоквартирном жилом доме произошел взрыв бытового газа. Об этом сегодня, 10 июля, сообщают «Вести».

Газовый баллон

Сообщается, что в одной из квартир многоэтажного дома произошел хлопок бытового газа. После этого начался пожар. Уточняется, что квартира, в которой произошел хлопок, и начался пожар, находилась на третьем этаже. Огонь перекинулся на соседние квартиры.

Спасатели провели эвакуацию жильцов. К счастью, никто не пострадал. Одну девочку, которая не может ходить, спасатели вынесли из горящей квартиры на руках.