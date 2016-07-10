Анкара, 10 июля, 2016, 15:31 — ИА Регнум. На юго-востоке Турции четверо военнослужащих турецких вооруженных сил подорвались на самодельном взрывном устройстве. Об этом сегодня, 10 июля, сообщают турецкие СМИ.

ResoluteSupportMedia Военнослужащий армии Турции

Сообщается, что инцидент произошел сегодня утром в провинции Хаккари. Отряд военных на автомобиле патрулировал трассу Бейюрду-Актютюн. Машина взлетела на воздух, подорвавшись на самодельном взрывном устройстве. Погибли четверо военнослужащих, один получил ранения. Турецкие силовики считают, что это дело рук активистов Рабочей партии Курдистана.

Накануне курды подорвали автомобиль рядом с военным постом в провинции Мардин. Погибли два человека, десять — получили ранения.

Напомним, война между турецкими властями и курдами вспыхнула в июле 2015 года. За этот период были убиты более 600 турецких военных и полицейских и более пяти тысяч курдских активистов.