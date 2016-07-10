Москва, 10 июля, 2016, 15:06 — ИА Регнум. Российская легкоатлетка Дарья Клишина, которая стала единственной из 136 российских легкоатлетов, допущенной на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, поблагодарила за допуск Международную ассоциацию легкоатлетических федерации (IAAF). Свою благодарность она опубликовала на английском языке на своей странице в Facebook.

Erik van Leeuwen Дарья Клишина

Клишина написала, что она счастлива и благодарит IAAF за допуск на соревнования. «Хочу поблагодарить ИААФ за принятое решение, а также высказать слова признательности команде IMG, которая меня опекает, агентам Алексею Николаеву и Оливье ван Линдонку и моим спонсорам. Отдельная благодарность — моему выдающемуся тренеру и великому человеку Лорену Сигрэйву, без которого моя карьера была бы невозможна», — рассыпалась в благодарностях Клишина.

Стоит отметить, что некоторые подписчики Клишиной посоветовали ей сменить российское гражданство на американское.