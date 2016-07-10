Деревня Дворики, Владимирская область, 10 июля, 2016, 15:03 — ИА Регнум. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова рассказала участникам форума о предстоящих выборах в Государственную думу РФ и возможных кадровых переменах в региональных избирательных комиссиях.

территориясмыслов.рф Председатель ЦИК Элла Памфилова встретилась с участниками «Территории смыслов»

Элла Памфилова не исключает, что в некоторых регионах могут смениться главы избирательных комиссий из-за выявленных нарушений на выборах. За время работы нового состава ЦИК под руководством Памфиловой в отставку после критики, высказанной главой Центризбиркома, ушли председатель горизбиркома Санкт-Петербурга Алексей Пучнин и глава избирательной комиссии Московской области Ирек Вильданов. Кроме того, 4 июля председатель избирательной комиссии Челябинской области Ирина Старостина подала заявление об освобождении от должности по состоянию здоровья.

По словам председателя ЦИК, несколько председателей избирательных комиссий в субъектах РФ уже освободили от их обязанностей, и, в случае необходимости, этот процесс будет продолжаться.

«13 июля в ЦИК пройдет совещание по этому поводу», — передает ТАСС слова Эллы Памфиловой.