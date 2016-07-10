Лима, 10 июля, 2016, 14:42 — ИА Регнум. Перу признано лучшим направлением гастрономического туризма в Южной Америке. А столица страны — Лима названа лучшей для проведения встреч и мероприятий, сообщается на сайте World Travel Awards.

peru-cuisine.blogspot.ru Жареная морская свинка с соусом чили

«Эти достижения являются результатом больших усилий, приложенных нами совместно с частным сектором. Наше лидерство в деловом туризме было подтверждено», — отмечает министр внешней торговли и туризма Перу Магали Сильва Веларде-Альварес. К премии, врученной перуанской кухне, добавляется премия, полученная в этом году рестораном «Сентраль» и шеф-поваром Виргилио Мартинесом, который снова занял четвертое место среди 50 лучших ресторанов мира. Кроме этого, в рейтинге Международной ассоциации конгрессов и конвенций в 2015 году Перу лидирует по количеству проведенных мероприятий, комментирует Caribbean News.

Отметим, что перуанская кухня по праву считается одной из лучших в мире. В издании Matador не так давно была опубликована юмористическая статья «Двадцать четыре причины, по которым вы никогда не должны путешествовать по Перу». Под причиной номер один обозначена знаменитая перуанская кухня, которую по праву считают одной из лучших в мире. Автор статьи пишет, что перуанская кухня так изменяет вкусы иностранцев, что они не могут переносить даже запаха своей домашней еды. «А вдруг ваше нёбо привыкнет к этим деликатесам?» — спрашивает автор.

.Столица страны — Лима является крупнейшим экономическим и культурным центром. Исторический центр Лимы внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.