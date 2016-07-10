Москва, 10 июля, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало двухдневный саммит военного блока НАТО, состоявшийся в Варшаве. Соответствующее заявление сделала пресс-служба МИД РФ сегодня, 10 июля.

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По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, НАТО концентрирует свои усилия на сдерживании несуществующей угрозы с Востока. Она отметила, что Североатлантический альянс продолжает существовать в некоем военно-политическом зазеркалье.

Захарова отметила, что на лицо дисбаланс в стратегии НАТО. Вместо того, чтобы сдерживать угрозу с юга, которая исходит из разрушенных Ближнего Востока и Северной Африки в виде терроризма, альянс усиливает свои позиции на Востоке и Севере, чтобы противостоять мифической российской угрозе.

«Разительный дисбаланс в укреплении натовских флангов на фоне беспрецедентных масштабов исходящей с южного направления террористической опасности свидетельствует о все более очевидном отрыве политики блока от действительно насущных потребностей по защите и обеспечению безопасности граждан государств-членов НАТО», — сказала Захарова.