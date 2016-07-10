Кито, 10 июля, 2016, 14:26 — ИА Регнум.



Maurizio Costanzo На улицах Куэнки, Эквадор

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение кредита в размере 364 млн долларов Эквадору. Эта финансовая поддержка поможет стране стабилизировать платежный баланс, пострадавший в результате землетрясения 16 апреля 2016 года, причинившего огромный ущерб инфраструктуре, жилищному строительству и сельскому хозяйству, указано в официальном заявлении организации. При этом, исполняющий обязанности президента Исполнительного совета МВФ Мин Чжу упомянул о чрезвычайных мерах, предпринимаемых правительством Эквадора для покрытия расходов на реконструкцию после землетрясения, таких, как временное увеличение налогов и взносы солидарности. В этом контексте он отметил, что эквадорские власти готовы «пересмотреть приоритеты расходования капитала и отказаться от низкоприоритетных проектов, не связанных с реконструкцией, учитывая дефицит финансирования», сообщает «Эквадор сегодня».

Напомним, что Рафаэль Корреа во время своего доклада нации в парламент уточнил число жертв землетрясения силой 7,8 баллов по шкале Рихтера, которое произошло 16 апреля 2016 года и затронуло, главным образом, провинции Манаби и Эсмеральдас. Президент Эквадора сообщил, что в результате землетрясения погибло 673 человека, 9 человек все еще числятся без вести пропавшими, 113 удалось найти живыми, 6 274 человека получили ранения. Кроме того, в результате повреждения или разрушения 6 998 строений, без крова осталось 28 775 человек, писало ранее ИА REGNUM.