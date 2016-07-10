Гватемала, 10 июля, 2016, 14:14 — ИА Регнум. В Гватемале активно обсуждается судебный процесс против правозащитников из Санта-Эулалии и Санта-Крус-Барильяс. Юристы, общественные деятели и даже представители правоохранительных органов заявляют, что это суд являет собой манипуляцию нормами закона в пользу определенных кругов. Однако, есть и та часть гватемальского общества, которая считает, что правозащитников задержали и отдали под суд вполне правомочно.

Леандро Бассано. Судья с распятием

«В Гватемале существуют систематические факты, когда деятельность правозащитников пытаются криминализировать. Их подвергают репрессиям», заявил адвокат юридической фирмы по правам человека Эдгар Перес. Заместитель Прокурора Гватемалы по правам человека Клаудия Лопес признала факты дискриминации защитников прав человека и то, что государство не в состоянии покончить с безнаказанностью в этом вопросе. Она признала и то, что государственный аппарат в стране охвачен преступными сетями, сообщает Prensa Latina.

Еще одним бичом судебной системы Гватемалы является непотизм. В судах работают родственники, близкие друзья. По судебной системе Гватемалы можно исследовать генеалогическое древо, комментирует издание El Periodico в статье «Последний бастион империализма».

Отметим, что новое правительство Гватемалы разрабатывает план искоренения коррупции в органах государственной власти. Об этом заявил президент страны Джимми Моралес на встрече с представителями судебной системы. Президент Гватемалы признал, что есть миллионы гватемальцев, которые страдают от безнаказанности и коррупции в различных эшелонах власти. Это порождает недоверие граждан к своему правительству и подрывает престиж Гватемалы в глазах соседних стран, комментирует TelеSUR.