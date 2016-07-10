Сухум, 10 июля, 2016, 14:06 — ИА Регнум. За первые пять часов, отведенных для голосования на референдуме в Абхазии, свою волю изъявили менее 1% граждан, имеющих право голосовать. Об этом сегодня, 10 июля, сообщил журналистам председатель Центральной избирательной комиссии Батал Табагуа.

Цитата из х/ф «Зимний вечер в Гаграх». реж. Карен Шахназаров. 1985. СССР Отец и дочь танцуют чечётку

Он сообщил, что по состоянию на 12:00 мск на референдуме проголосовали только 725 человек из 133 тысяч 204, которые имеют право голосовать. Это составляет только 0,54%. Табагуа заявил, что референдум может не состоятся из-за низкой явки.

Напомним, по абхазским законам референдум считается состоявшимся, если в нем приняли участие более 50% граждан, имеющих право голосовать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Абхазии проходит референдум по вопросу проведения досрочных выборов президента республики. Референдуму предшествовали массовые беспорядки в Сухуме, во время которых пострадали 19 человек. Оппозиция организовала митинг, который попробовал штурмом взять здание министерства внутренних дел.

Оппозиция требовала от президента Абхазии Рауля Хаджимбы перенести референдум на осень, открыть избирательные участки в России, разрешить голосовать по просроченным паспортам. Также оппозиция требовала отправить в отставку главу МВД и предоставить ей прямой эфир.

Хаджимба заявил, что переносить референдум не будет, открывать избирательные участки в России тоже. Голосовать по просроченным паспортам он разрешил, и главу МВД временно отстранил от должности.