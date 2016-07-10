Тюмень, 10 июля, 2016, 15:03 — ИА Регнум.



ИА REGNUM

«Соколы Жириновского» провели 9 июля в Тюмени партконференцию и назвали кандидатов в Тюменскую областную думу и представительные органы муниципалитетов «тюменской матрешки», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе либерально-демократической партии.

ЛДПР выдвинула своих представителей во всех 24 одномандатных округах и 27 — по партийному списку. Общеобластную часть списка возглавил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. За ним следуют закаленные в политических баталиях действующие парламентарии — депутат Государственной думы РФ Владимир Сысоев, депутат думы Ялуторовска Артем Зайцев, депутаты Тюменской областной думы Глеб Трубин и Михаил Селюков, депутат думы ХМАО Евгений Марков, депутат думы города Муравленко Денис Садовников и другие. Замыкает список кандидатов в региональный парламент координатор ЛДПР города Ишима Алексей Носов.

Депутат Госдумы РФ шестого созыва Владимир Сысоев поставил перед тюменскими партийцами задачи: «На выборах в Государственную думу ЛДПР должна повторить результат первых парламентских выборов, состоявшихся в 1993 году — набрать по всей стране не менее 25% голосов избирателей. Нужно активно каждодневно работать и получить максимальную поддержку избирателей на выборах в Тюменскую областную думу».

Напомним, Владимир Сысоев поборется за представительство в Госдуме либерал-демократов от ХМАО в Нижневартовском одномандатном округе №223, в Ханты — Мансийском одномандатном округе №222 выдвинут Евгений Марков, Глеб Трубин и Артем Зайцев представят юг Тюменкой области. По одномандатному округу кандидатом стал Денис Садовников из Муравленко. Госдумовские кандидаты-одномандатники, как видим, вошли и в региональный список. Ставку «соколы Жириновского» делают на известных и «раскрученных» региональных политиков и заявляют о себе в «тюменской матрешке», как о партии номер два после ЕР, причем в Югре надеются стать доминирующей силой.

Программа ЛДПР на выборах-2016 направлена на поднятие самосознания титульной национальности, на смешанную экономику «национализация-приватизация», постепенный отказ от НДС с заменой на налог с продаж, борьбу с коррупцией. Основные лозунги партии: «Вернуть границы СССР!», «Не мешайте людям работать!», «Вставай великая Россия!», «Раскрепостим труд!», «Всю казну на экономику!», «Ударим по бюрократам!», но главным остается «Хватит унижать русских!».

«Это развернутая программа действий по улучшению жизни граждан России, укреплению экономики и наших позиций в мире, — говорит координатор регионального отделения Артем Зайцев. — Это настойчивая, ежедневная работа с избирателями на протяжении вот уже 30 лет, разъяснение происходящих событий в стране и мире, ответ на вечный вопрос: «Кто виноват и что делать?», это конкретная материальная поддержка тех, кто оказался в трудном положении. Я призываю каждого партийца приложить максимум усилий, чтобы донести пункты программы до наших избирателей в полном объеме».

По одномандатным округам список кандидатов в Тюменскую облдуму выглядит следующим образом.

Салехардский округ № 1 представляет помощник депутата Госдумы Андрей Кузнецов; Надымский № 2 — Александр Парыгин из аппарата губернатора ЯНАО; Муравленковский округ № 3 — Денис Садовников, который также баллотируется в Госдуму; Пуровский округ №4 — управляющий ООО «ПНГ Нефтепромсервис» Сергей Столяров; Югорский округ № 5 — депутат Урайской городской думы Леонард Насибуллин, на которого недавно было совершено нападение; Няганский округ № 6 — инженер-строитель Любовь Мещангина; Ханты-Мансийский округ № 7 — бизнесмен Виталий Чистов; Нефтеюганский округ № 8 — депутат думы ХМАО Виктор Сысун, который добивался в суде отставки губернатора Югры Натальи Комаровой; Сургутские округ № 9 —сотрудник санатория «Кедровый Лог» Марина Волосухина, округ № 10 — депутат думы ХМАО Александр Крыгин, округ № 11 — помощник депутата Госдумы Андрей Миляев; Когалымский округ № 12 — гендиректор ООО «Гидроимпульс» Алексей Новоселов; Нижневартовские округ № 13 — замдиректора ЗАО «Система» Евгений Данников, округ № 14 — помощник депутата Госдумы Александр Лобов; Ярковский округ № 15 — координатор местного первичного отделения ЛДПР Дмитрий Попченя; Тобольский округ № 16 — гендиректор ООО «Стратегия» Сергей Куликов, Тюменские округа № 17 — депутат Тюменской гордумы Александр Пивторак, округ № 18 — депутат, руководитель фракции ЛДПР в Тюменской гордуме Алексей Чирков, округ № 19 — гендиректор ООО «Альянс Доставка» Иван Парфенов, округ № 20 — директор ООО «ЮграСтройИнвест» Дмитрий Елагин, округ № 21 (Тюменский) — координатор в Тюменском районе Тагир Габитов, округ № 22 — директор филиала ОАО «Первый хлебокомбинат» Мурат Тулебаев; Ишимский округ № 23 — координатор городского отделения Алексей Носов; Казанский округ № 24 — депутат Тюменской облдумы Глеб Трубин.

Большинство представленных одномандатников являются депутатами региональных и муниципальных дум «тюменской матрешки».

Напомним, выборы в Тюменскую областную думу состоятся в единый день голосования 18 сентября. Дума Тюменской области состоит из 48 депутатов. 24 депутата избираются по одномандатным округам, 24 — по единому округу от политических партий. Кроме представителей Тюменской области, в него входят представители автономных округов — Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского. В нынешнем составе областной думы пятого созыва 38 представителей ЕР, трое — КПРФ, пятеро — ЛДПР, двое — от партии «Справедливая Россия».

Отметим, согласно рынку электоральных прогнозов ВЦИОМ на 10 июля за «Единую Россию» готовы проголосовать 51,5% граждан страны, за ЛДПР — 10%, за «Справедливую Россию» — 9,8% и за КПРФ — 16,2%. Намерены голосовать за другую партию более 7% жителей России.