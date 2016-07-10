Симферополь, 10 июля, 2016, 13:47 — ИА Регнум. На образовательном форуме «Таврида на Бакальской косе» в Крыму началась вторая смена — «Молодые архитекторы, урбанисты и дизайнеры». В течение недели молодёжь подготовит и презентует проекты студенческих кампусов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе форума.

Фото пресс-службы форума «Таврида на Бакальской косе»

«На протяжении недели молодые люди будут работать в командах над созданием проектов университетских кампусов, которые в конце смены будут презентованы представителям руководства участвующих в проекте вузов из ряда федеральных округов России», — рассказали в пресс-службе.

Также участники форума будут работать над созданием макета моста через Керченский пролив. Партнёром второй смены форума «Таврида» является Московский архитектурный институт. Почётными гостями этой смены станут заместитель министра ЖКХ РФ Андрей Чибис, ректор МАрхИ Дмитрий Швидковский, заслуженный архитектор РФ, почётный член Российской академии художеств Георгий Есаулов, заслуженный художник РФ, вице-президент Российской академии художеств Андрей Бобыкин, писатель и телеведущий, автор телепередачи «Умницы и умники» Юрий Вяземский.

Также в течение второй смены будет работать «конвейер проектов» — грантовый конкурс Федерального агентства по делам молодежи, направленный на поддержку социально значимых проектов молодых людей.

Как сообщало ИА REGNUM, на первой смене форума благодаря «конвейеру проектов» талантливые молодые люди получили на развитие музыкального и хореографического искусства 4,3 млн рублей.

Всероссийский молодёжный образовательный форум «Таврида на Бакальской косе» начался в Крыму 1 июля. Среди его участников около 3 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Программа «Тавриды» состоит из семи тематических смен.

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