Бангкок, 10 июля, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Матч за третье место сборная России просто отдала сборной Нидерландов, оказавшись не готовой вести борьбу до самого конца.

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[[[flag-nl]]] Сборная Нидерландов — [[[flag-ru]]] Сборная России 3:2 (18:25, 23:25, 30:28, 25:21, 15:9)

Игра, показанная россиянками в первых партиях, свидетельствует, что она, игра, у россиянок всё-таки есть. Есть и время подготовиться к олимпиаде, где не придётся играть каждый день без перерывов. Будем ждать и надеяться.

Победитель Гран-при станет известен позже в противостоянии сборных Бразилии и США.