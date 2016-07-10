Москва, 10 июля, 2016, 13:30 — ИА Регнум. В Олимпийском комитете России (ОКР) прокомментировали решение IAAF не допускать 135 российских легкоатлетов до международных соревнований и Олимпийских игр. Соответствующее заявление сделала журналистам сегодня, 10 июля, руководитель правового управления ОКР Александра Бриллиантова.

Александр Дейнека. Гонка. 1930

Она заявила, что решение IAAF было вполне ожидаемым и ОКР не рассчитывал, что ассоциация разрешит российским легкоатлетам участвовать в международных соревнованиях и Олимпийских играх.

«Нормы IAAF по критериям допуска на Олимпийские игры пока еще действуют, поэтому отказы были ожидаемы. Никакой паники, ждем суда и готовимся к нему еще более активно — отказ был ожидаем, и эта ситуация нас ещё больше раззадоривает», — сказала Бриллиантова.

Напомним, сегодня IAAF ответила отказом 135 российским спортсменам, направившим просьбы о допуске на международные соревнования и Олимпийские игры. Положительный ответ получила только легкоатлетка Дарья Клишина.