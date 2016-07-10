Тбилиси, 10 июля, 2016, 13:30 — ИА Регнум. На саммите НАТО была зафиксирована полная и безоговорочная поддержка территориальной целостности, суверенитета Грузии и ее интеграции в евроатлантические институты. По информации пресс-службы президента Грузии, так оценил президент Георгий Маршвелашвили итоги Варшавского саммита НАТО.

Кукрыниксы. Кабальна НАТОвская сеть... 1977

По его заявлению, Грузия получила в Варшаве реальные инструменты для того, чтобы усилить и углубить процесс интеграции в евроатлантические структуры.

«Крайне важно, что НАТО начинает дискуссию по вопросам безопасности в Черноморском бассейне, и Грузия становится естественной составной частью этой дискуссии», — отметил Маргвелашвили.

По его же информации, Грузия и НАТО договорились о сотрудничестве в вопросах усиления противовоздушной обороны, военного образования, стратегических коммуникаций, а также о том, что совместный центр НАТО-Грузия будет связан с командованием НАТО по трансформации.

На саммите была достигнута договоренность и о финансовом сотрудничестве с целью повышения обороноспособности Грузии.

Не менее важным событием считает президент и проведение в Грузии заседания Североатлантического совета, запланированного на осень текущего года, и называет это событие выражением политической поддержки Грузии.

Главным посланием, с которым делегация Грузии возвращается с Варшавского саммита, Георгий Маргвелашвили считает выраженную альянсом позицию, что Грузия станет членом НАТО, и что эта позиция, определенная еще на Бухарестском саммите, пересмотру не подлежит.