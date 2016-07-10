Обнинск, Калужская область, 10 июля, 2016, 13:15 — ИА Регнум. Профилактические мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства гражданами, прибывающими на территории Калужской области провели обнинские полицейские. Как сообщили 10 июля корреспонденту ИА REGNUM в отделении информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, в ходе двухдневной проверки в полицию были доставлены 34 иностранных гражданина, их данные занесены в оперативные базы МВД России, проведено добровольное дактилоскопирование, отработана причастность к ранее совершенным преступлениям.

Фото отдела МВД России по г. Обнинску Полицейский проводит беседу с иностранными гражданами

В отношении троих иностранцев составлены административные протоколы по ст. 18.8 ч. 1 КоАП РФ («Нарушение иностранными гражданами или лицами без гражданства режима пребывания на территории РФ»).

Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации. К лицам, нарушающим закон, приняты меры административного и уголовного законодательства.