Москва, 10 июля, 2016, 12:53 — ИА Регнум. Российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева призвала расформировать Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF). Слова Исинбаевой передает сегодня, 10 июля, телеканал НТВ.

IAAF пора дисквалифицировать

Напомним, ранее сегодня IAAF отклонила заявки 135 российских легкоатлетов, в том числе Исинбаевой, на участие в международных соревнованиях и Олимпийских играх.

Спортсменка призывает расформировать IAAF, так как ассоциация разваливает легкую атлетику. Решение IAAF об отклонении заявок 135 российских легкоатлетов Исинбаева считает подтверждением слабости ассоциации.

«Для них не существует презумпции невиновности. Они не могут доказать, кто в России честен, а кто нет. Они доказывают свою неэффективность. Я бы всю эту федерацию расформировала, а руководство в очередной раз поменяла. Оно неэффективно, оно разваливает мировую легкую атлетику», — сказала Исинбаева.

Она также добавила, что в том случае, если российских легкоатлетов не допустят до Олимпиады, то трансляции легкоатлетических соревнований будет смотреть только половина аудитории Олимпиады. «А это плохо для спонсоров. Плохо для всей мировой общественности, которая ждет наших выступлений», — пояснила она.

Также Исинбаева подчеркнула, что сегодняшнее решение IAAF на самом деле ничего не стоит. «Это пшик, только очень вонючий», — сказала она. Исинбаева считает, что ключевым моментом в этом деле будет вердикт Спортивного арбитражного суда в швейцарской Лозанне по иску Олимпийского комитета России.