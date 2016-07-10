Благовещенск, 10 июля, 2016, 12:21 — ИА Регнум. В сети интернет появилась видеозапись пожара в аэропорту города Благовещенска. Видео публикует сегодня, 10 июля, «Амур.инфо».

YouTube Пожар в аэропорту города Благовещенска

Напомним, сильный пожар произошел в здании благовещенского аэропорта, который серьезно повредил здание аэровокзала. Серьезные повреждения получила VIP-зона аэропорта, зал прилета и выдачи багажа. Полностью сгорела обшивка и часть кровли здания.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал: сотрудники аэровокзала оперативно эвакуировали всех пассажиров и встречающих. Самолеты, стоявшие на стоянке, также не пострадали.

По предварительным данным причиной пожара могла стать неисправная проводка. На месте происшествия продолжают работать пожарные и спасатели. На данный момент пламя полностью потушено.