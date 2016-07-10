Москва, 10 июля, 2016, 11:25 — ИА Регнум. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отклонила 135 из 136 заявок российских легкоатлетов на участие в международных соревнованиях и Олимпийских играх. Об этом сегодня, 10 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя правового управления Олимпийского комитета России Александру Бриллиантову.

Олимпийский флаг

Она сообщила, что отказ пришел всем российским легкоатлетам, подавшим заявки, кроме Дарьи Клишиной. Ей было разрешено принять участие в международных соревнованиях и в Олимпиаде.

Напомним, IAAF сохранила дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), тем самым, перекрыв российским легкоатлетам доступ на международные соревнования и Олимпиаду. Свое решение IAAF мотивировала якобы систематическим использованием допинга в российской легкой атлетике. Вразумительных доказательств этому IAAF не предоставила.

Вместо этого никому неизвестные бюрократы из IAAF придумали унизительную для российских легкоатлетов процедуру. Российские спортсмены вынуждены писать прошение в IAAF с просьбой разрешить им участвовать в международных соревнованиях и Олимпиаде. В этих заявках они должны «отчетливо показать, что они не испорчены российской (антидопинговой) системой, поскольку находились вне страны и обследовались в рамках другой эффективной антидопинговой системы».

Теперь у российских легкоатлетов остается единственная попытка попасть на Олимпиаду в Рио — через Спортивный арбитражный суд (CAS) в швейцарской Лозанне.