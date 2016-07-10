Дамаск, 10 июля, 2016, 10:57 — ИА Регнум. В сети Интернет появилась видеозапись, сделанная террористами из группировки «Исламское государство» (террористическая группировка, запрещенная в России), на котором показан момент обстрела и крушения вертолета Ми-25 с российским экипажем. Видео распространяет близкое к ИГ информационное агентство Amaq.

airwar.ru Ми-25

Напомним, сирийский вертолет Ми-25 с российским экипажем террористы сбили из американского противотанкового ракетного комплекса TOW в районе Пальмиры. Там вертолет прикрывал позиции сирийских войск, сдерживающих наступление террористов.

В результате погибли два российских летчика-инструктора — Ряфагать Хабибулин и Евгений Долгин. Они посмертно представлены к высоким государственным наградам.