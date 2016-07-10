Махачкала, 10 июля, 2016, 10:31 — ИА Регнум. В Карабудахкентском районе Дагестана двое неизвестных убили директора школы. Об этом сегодня, 10 июля, сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Дагестану.

Михай Мункачи. Убийство. 1882-1887

Сообщается, что в ночь на 10 июля в селе Губден Карабудахкентского района двое мужчин вызвали директора школы из своего дома. Во дворе между тремя мужчинами произошел некий разговор. Затем двое нанесли директору школы удары ножом и скрылись.

Директор школы скончался от полученных ножевых ранений. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется поиск убийц.